Ольга Сухарева поссорилась с Агатой Муцениеце на съемках кинофильма

20 июня на экраны выходит комедия «Тур с «Иванушками». Фильм рассказывает о путешествии 3-х подруг, отправившихся в тур вслед за любимой группой «Иванушки International». Главные роли в ленте исполнили Ольга Сухарева, Анна Пескова и Агата Муцениеце.

До работы над проектом Муцениеце и Сухарева были близкими подругами, однако уже на съемочной площадке между ними произошел конфликт. Он случился за несколько секунд до команды «Мотор».

Нашли общий язык

При просмотре кинофильма Сухарева заметила, как сурово смотрела на подругу. Этот конфликт стал самым серьезным за всю историю их отношений, но продлился он не более десяти минут. Позже артистки встретились в актерском вагончике, там они прорыдались и нашли в итоге общий язык, продолжив работу над фильмом.