Выяснилось, как выглядят настоящие волосы Рианны, Меган Маркл, Пугачевой и других звезд

Некоторые звезды готовы всю жизнь носить парики и выпрямлять волосы, чтобы скрыть их настоящий вид.

Рианна

Недавно Рианна появилась в Нью-Йорке с натуральными волосами, что разочаровало фанатов. Вместо шикарных локонов она предстала с невыразительными кучеряшками, что плохо сочетается с ее новой линией шампуней и кондиционеров, обещающих лучший уход.

Источник фото: lady.mail.ru

Меган Маркл

Меган Маркл часто критикуют за выпрямление своих природных кудрей. Фото юной Меган подтверждают, что у нее от природы сильно вьющиеся волосы благодаря африканским корням.

Источник фото: lady.mail.ru

Алла Пугачева

Мы привыкли к пышной гриве Аллы Пугачевой, но фанаты знают, что ее натуральные волосы короче и тоньше.

Источник фото: lady.mail.ru

Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон не скрывала свою внешность, но ее объемное каре 90-х стало трендом. Она призналась, что ненавидела эту прическу из-за сложности укладки. Недавно она появилась с минимальной укладкой, показав свои природные вьющиеся волосы.

Источник фото: lady.mail.ru

Лейтон Мистер

Лейтон Мистер для сериала «Сплетница» перекрасила волосы в шоколадный цвет, хотя от природы она светло-русая.

Источник фото: lady.mail.ru

Дженнифер Лопез

Дженнифер Лопез часто меняет прически. В 90-х она была темноволосой и кудрявой, но сейчас экспериментирует с длиной и стилем.

Источник фото: lady.mail.ru

Ариана Гранде

Ариана Гранде известна высоким хвостом, но из-за частого выпрямления и затягивания волос потеряла большую часть натуральной гривы. Ее настоящие волосы — черные и вьющиеся, как стало видно на снимках во время самоизоляции.

Источник фото: lady.mail.ru