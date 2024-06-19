Алехандра Сильва сняла редкие кадры с Ричардом Гиром

16 июня 2024 года Алехандра Сильва, жена актера Ричарда Гира, поделилась семейными фото в социальных сетях. На снимках артист изображён с женой и 3-мя сыновьями: 9-летним Альбертом, 5-летним Александром и 3-летним сыном, чьё имя пока не известно.

Фотоснимки были опубликованы в честь Дня отца. Алехандра написала трогательное поздравление, отмечая терпение, преданность, любовь Ричарда, благодаря которым каждый момент жизни становится особенным.

Источник фото: @alejandragere

У Гира есть 24-летний сын Гомер Джеймс от брака с Кэри Лоуэлл, а также падчерица Ханна от первого брака Алехандры. В мае Гомер сопровождал мачеху и отца на афтепати после премьеры фильма «О, Канада» на Каннском кинофестивале. Сейчас семья живет в Испании. Сам актер редко выходит из дома из-за маленьких детей. Обычно они спят к 9:30 вечера или смотрят кино на телевизоре.