Скандал между Басковым и Бузовой разделил шоу-бизнес — Пригожин рассказал правду

Спор между Николаем Басковым и Ольгой Бузовой, начавшийся с резкого комментария артиста, продолжает привлекать внимание. На Премии Муз-ТВ певец прокомментировал наряд коллеги, отметив, что впервые видит ее в полностью закрытом костюме. В ответ певица заявила, что критики ее наряда могут пропустить встречу с ней.

Позже она намекнула на нелестные слова Баскова в соцсетях, написав, что иногда лучше молчать, даже если у тебя есть микрофон. Николай ответил, что может говорить без микрофона «в отличие от тех, кто кричит в него как коза».

Опубликовал видео драки

Подруга поющей ведущей Мария Погребняк призвала артиста извиниться, назвав его «мелочным хамом». Однако исполнитель продолжил конфликт, опубликовав видео драки Марии с Миланой Тюльпановой, и добавив, что женщина должна всегда проявлять достоинство.

К скандалу присоединились Стас Садальский и Яна Чурикова, критикуя Баскова. В то же время, Ксения Бородина напомнила о насмешках Бузовой над Настей Ивлеевой и заметила, что Ольга не должна играть жертву. Прохор Шаляпин занял нейтральную позицию, также, как Иосиф Пригожин, призывая к спокойному восприятию шуток и отмечая, что Бузова сама выбрала себе путь скандала.