Астролог Гикис дала прогноз на отношения Лепса и его 18-летней невесты Авроры

На недавней премии канала МУЗ-ТВ Григорий Лепс появился с молодой спутницей. Ею оказалась 18-летняя студентка МГИМО Аврора Киба. По словам друзей артиста, он уже сделал ей предложение, сейчас пара, якобы, готовится к свадьбе.

Не видит показателей брака в гороскопах

KP.RU обратился к астрологу Юлии Гикис для того, чтобы выяснить, действительно ли между Григорием и Авророй существуют любовные отношения, несмотря на огромную разницу в возрасте. По словам Гикис, певец стремится к безудержной страсти и командует в отношениях, что может быть привлекательно для молодой девушки, предпочитающей талантливых и решительных мужчин. Но, несмотря на эмоциональную связь, эксперт не видит показателей брака в их гороскопах.

Предпочитает молодых исполнителей

Также портал связался с одним из старых друзей Авроры, который подтвердил, что девушка никогда не была фанаткой Лепса и его песни не слушала. На странице Авроры в соцсетях видно, что она предпочитает молодых исполнителей, таких как Юлия Гаврилина и Егор Шип. Также она подписана на аккаунт блогера Михаила Литвина.