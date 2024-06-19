MK RU: выступление Жанны Агузаровой на музыкальной премии вырезали из эфира

Выступление Жанны Агузаровой на прошедшей премии МУЗ-ТВ стало скандальным. Певица тщательно готовилась к концерту, сделав макияж и надев короткие шорты. На выступлении артистка показала заклеенный глаз, который можно было заметить из-под очков. Агузарова при этом пела под фонограмму.

Однако часто она не успевала за записью, из-за чего выступление было вырезано из трансляции концерта, пишет MK.RU.

Интересно: Жанна стала известна благодаря группе «Браво», с которой выпустила много успешных хитов. В 1987 году вышла первая пластинка группы «Ансамбль Браво». В 1988 году Агузарова начала сольную карьеру с «Русским альбомом». В 1991 году она попыталась покорить Америку, но в итоге вернулась в Россию, не став популярной за рубежом.