«Voice»: фигурист из РФ Костомаров снялся на фото с голым торсом на пляже

На прошлой неделе фигуристы Роман Костомаров и Оксана Домнина отправились на отдых, покинув Россию. Они пытались сохранить своё местонахождение в тайне, но их в Анталье обнаружил Александр Жулин, который и поделился подробностями в своём микроблоге.

Выяснилось, что пара отдыхает в одном из роскошных отелей. Несмотря на необходимость передвигаться на протезах, Роман Костомаров сохраняет отличное настроение. Оксана показала, как они отдыхают на пляже, где спортсмен выходит к морю и загорает на шезлонге, хотя купание остаётся для него сложной задачей.

Выступает в ледовом шоу

В бассейне Роман активно плавает, поддерживает свою физическую форму. Ежедневно Костомаров посещает спортзал, тренируясь не менее 2-х часов. Он отмечает, что упражнения придают ему силы, а развитие мышечной массы облегчает разные дела. Сейчас Роман выступает в ледовом шоу Авербуха вместе с женой, представляя два трогательных номера, которые заставляют зрителей сопереживать.

Его воли вдохновляет не только коллег, но и поклонников этого вида спорта.