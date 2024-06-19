Стал известен победитель 24-го сезона шоу «Битва экстрасенсов»

Объявлены результаты зрительского голосования 24-го сезона телешоу «Битва экстрасенсов». Победителем стал Артем Краснов. На протяжении всего сезона он уверенно проходил испытания, зарабатывал белые конверты, несмотря на резкую критику.

Уступил Краснову

В финал вышли Александр Саков, Лиза Петрова, Максим Левин. Последний, ранее побеждавший в 22-м сезоне, стремился повторить успех, чтобы стать первым двукратным триумфатором. Но в этот раз он уступил Краснову.

Петрова заняла третье место, выбив из проекта Николь Кузнецову и завоевав доверие многих зрителей. Саков стал четвертым. Его искренность и доброта покорили публику. Он даже нашел любовь на шоу, женившись на Ирине Певчей.

Ведущий программы Марат Башаров озвучил результаты, и теперь зрители с нетерпением ждут финал на канале ТНТ.