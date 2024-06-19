Дочь Пугачевой Лиза снялась на новых фото — резко выросла и стала похожей на маму

Пользователи Сети пришли в восторг от новой фотографии знаменитой семьи. Особенно впечатлили их дети Аллы Пугачевой. Супруги вместе с детьми уехали из РФ в 2022 году. Они поселились в Израиле. С тех пор жизнь семьи значительно изменилась. Алла Борисовна стала чаще появляться на публике, а ее молодой супруг гастролирует за границей, выступая на концертах.

18 июня шоумен отметил свое 48-летие. В честь этого события семья собралась с друзьями в ресторане. Комик опубликовал новое фото в своем микроблоге, где обнимает жену и сына Гарри. Перед ними стоит их дочь Лиза.

Источник фото: @maxgalkinru

Подписчики были удивлены, насколько сильно выросла Лиза, которая позировала в стильном наряде. Комментарии пестрят восторженными отзывами.

Как отмечают фанаты, девочка стала похожей на свою знаменитую маму.