28-летняя Анастасия Решетова ответила на обвинения в романе с мужем певицы Алсу

Анастасия Решетова впервые прокомментировала обвинения в романе с мужем Алсу. В соцсетях она рассказала откровенно о своей личной жизни, опровергнув все слухи о связи с бизнесменом. В мае популярная артистка объявила о разводе с Яном Абрамовым. Это вызвало множество спекуляций.

Не связывается с женатыми мужчинами

Пользователи утверждали, что мужчина изменял певице с моделью. Анастасия подтвердила, что три года состоит в отношениях, однако предпочла не раскрывать имя своего избранника. Также Решетова отметила, что она не связывается с женатыми мужчинами, тем самым опровергнув слухи о романе с Абрамовым.

Интересно, что сама Алсу до сих пор не комментирует свой развод и не называет причины их расставания.