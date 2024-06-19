Без фотошопа: Алла Пугачева снялась с детьми и мужем

Максим Галкин* обновил соцсети новым фотоснимком. Он был сделан в честь 48-летия шоумена. Юморист отметил день рождения в ресторане в компании своей жены Аллы Пугачевой и детей, Лизы и Гарри.

Звездная семья выбрала праздничные наряды в светлых оттенках. Примадонна, одетая в свободный летний сарафан, вызвала весьма неоднозначные отзывы подписчиков. Некоторые из комментаторов выразили мнение, что такой наряд ей не по возрасту, в то время как другие поклонники похвалили Аллу Борисовну за такой смелый молодежный выбор.

Источник фото: @maxgalkinru

Подписчики также отметили, насколько дети похожи на родителей. Лиза получила комплименты за мамину улыбку, Гарри многие сравнили с отцом. Как считают фанаты, звездные наследники больше похожи на Пугачеву, чем на Галкина*.

*Признан иностранным агентом на территории России