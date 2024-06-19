От Лолиты до Клавы Коки: самые яркие выходы артистов на «Премии Муз-ТВ»

В московской ЦСКА Арене состоялась «Премия Муз-ТВ 2024». В этом году она носила символичное название «Возвращение». Яркое шоу после двухлетнего перерыва собрало самых известных знаменитостей.

Одним из первых гостей стал Филипп Киркоров. Он прибыл в сопровождении Марго Овсянниковой. Среди приглашённых звезд также были Лена Катина, Сергей Жуков, Яна Рудковская с сыном, Анна Хилькевич, Нюша, Николай Басков, Лолита Милявская, Григорий Лепс с молодой спутницей. Особое внимание привлекла Ольга Бузова. Она появилась в образе императрицы, вызвав настоящий фурор на красной дорожке. Ведущими стали Лолита, Владимир Маркони, Клава Кока, Лера Кудрявцева, Николай Басков.

Вечер был насыщен не только вручением престижных наград, но и трогательными моментами, среди которых было чествование памяти Жанны Фриске, которой в этом году, к слову, могло исполниться 50 лет.