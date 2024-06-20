Сергей Соседов посоветовал Ольге Бузовой завершить певческую карьеру

Музыкальный эксперт Сергей Соседов в беседе с NEWS.ru выразил резкое мнение о выступлениях Ольги Бузовой, утверждая, что ей не следует выходить на сцену из-за отсутствия посыла в её выступлениях. По его мнению, Бузова не обладает достаточным содержанием в своих выступлениях, и её выходы на сцену кажутся ему неуместными.

В прошлом не каждый мог стать артистом, а сейчас сцена доступна практически всем

Критик также отметил, что многие современные певицы напоминают ему «вертухаек на зоне», подчеркивая, что в прошлом не каждый мог стать артистом, а сейчас сцена доступна практически всем. По мнению Соседова, выступления таких артистов являются смешными и постыдными, что он считает главной проблемой российской эстрады. Он охарактеризовал текущую ситуацию как «вседозволенность бездарностей».

Соседов считает, что вместо обсуждения дресс-кода необходимо обратить внимание на истинные проблемы, такие как дурной вкус и непрофессионализм, которые, по его мнению, являются основными причинами низкого качества современных выступлений.