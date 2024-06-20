Сергей Никоненко назвал оставшуюся без работы Чулпан Хаматову «дурой набитой»

Сергей Никоненко в беседе с МК высказался о дальнейшей судьбе Чулпан Хаматовой. Сбежавшая артистка недавно лишилась работы в Новом Рижском театре из-за постановки спектакля на русском языке.

Никоненко выразил сомнение в дальнейшем успехе карьеры Хаматовой, считая, что увольнение из театра было заслуженным для актрисы. Режиссер признался, что хочет забыть о Хаматовой навсегда и призывает других сделать то же самое, утверждая, что её карьера завершена.

В начале своей карьеры Хаматова была способной актрисой, но со временем «поддалась глупости, став дурой набитой»

Никоненко отметил, что, когда они познакомились, Хаматова еще была студенткой, и он даже видел её дипломную работу. По его словам, в начале своей карьеры она была способной актрисой, но со временем «поддалась глупости, став дурой набитой».

После эмиграции Хаматова пыталась построить карьеру за границей, аналогичную той, что у неё была в РФ. Однако спектакли с её участием начали отменяться, а недавно она полностью лишилась работы.