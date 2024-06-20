Наталья Подольская снялась в мини-платье, показав стройные загорелые ноги

Наталья Подольская порадовала своих многочисленных подписчиков в соцсетях новой праздничной фотографией, на которой предстала в восхитительном наряде. Она блистала в белоснежном мини-платье, расшитом пайетками, которое подчеркивало ее стройные и загорелые ноги, сообщает Lady.Mail.ru.

Фанаты не скупились на восторженные комментарии.

Загар звезда, как известно, получила после недавнего семейного отпуска с мужем и детьми.

Напоминаем, Наталья и Владимир познакомились в 2005 году. Официально узаконили отношения в 2010 году. Сначала они сыграли свадьбу в Лас-Вегасе. Затем пара заключила официальный брак. Их первый сын родился в 2015 году. В 2020 году семья пополнилась сыном Иваном.