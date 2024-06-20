«Тася счастлива»: 7-летняя дочь Пелагеи зажгла на концерте Димы Билана

Пелагея, знаменитая российская певица, решила сделать особенный сюрприз для своей дочери Таисии, которая осталась без возможности отправиться на отдых из-за запрета на выезд за границу со стороны отца. Чтобы поднять ей настроение, Пелагея устроила поход на концерт её любимого исполнителя Димы Билана.

Таисия с восторгом наслаждается шоу

На видео, опубликованном в её социальных сетях, видно, как Таисия с восторгом наслаждается шоу, активно танцует и поёт вместе с артистом.

В комментарии к записи Пелагея поделилась восторженными впечатлениями: «Таисия готовилась к этому моменту и ожидала его, но реальность превзошла все ожидания... Супершоу, полный стадион поклонников и искреннее выступление талантливого и опытного артиста! Тася счастлива».

Отметив пост Дима Билан выразил благодарность Пелагее и её дочери за поддержку, добавив: «Люблю вас!».

Таисия - дочь Пелагеи и известного хоккеиста Ивана Телегина. Пара поженилась в 2016 году, но в 2019 году рассталась на негативной ноте в связи с юридическими вопросами, включая алименты.