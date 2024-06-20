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Дарья Мельникова снова вышла замуж и родила 3-го ребенка

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Дарья Мельникова снова вышла замуж и родила 3-го ребенка
Знаменитости
Источник фото: @melnikovadsh

Актриса Дарья Мельникова, известная по роли в сериале «Папины дочки», лишь весной этого года приоткрыла завесу тайны над своей личной жизнью. Оказалось, за это время в ее жизни произошло множество перемен, о которых никто не догадывался. Дарья нечасто делится деталями своей личной жизни, предпочитая, чтобы счастье оставалось в тишине. 

Но в этом году она сделала откровенное признание: она вышла замуж за своего коллегу Романа Набатова и стала мамой в третий раз. 

В своем аккаунте в социальных сетях Мельникова опубликовала видео с подписью: «Сколько насчитали сюрпризов?».

Подписчики актрисы были потрясены новостями и завалили комментарии поздравлениями и вопросами. 

Дарья сохраняла личные отношения в секрете

Напомним, что в 2021 году Дарья развелась с Артуром Смольяниновым, с которым прожила в браке 8 лет и родила двоих сыновей – Артура и Марка. Причины расставания актриса никогда не обсуждала публично, лишь отмечая, что между ними не осталось никакой вражды. В течение последних нескольких лет никто не подозревал, что у Дарьи роман с другим мужчиной. Она делилась новостями о детях и работе, сохраняя личные отношения в секрете. 

В апреле 2024 года Мельникова удивила своих поклонников, представив нового избранника и намекнув, что они уже долгое время живут вместе. 

Роман Набатов, которому 33 года, начал свою карьеру с эпизодических ролей в телевизионных проектах. Зрители могли увидеть его в ситкоме «Счастливы вместе», а также в фильмах «На солнечной стороне улицы», «Краткий курс счастливой жизни», «Детка», «До свидания, мальчики», «Зови меня мамой» и «Последнее лето».

Информационное агентство «Informing»

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