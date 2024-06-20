«Неуместно»: Оксана Самойлова снялась в школе у дочери в обтягивающем платье

Известная 36-летняя Оксана Самойлова вновь оказалась в центре внимания пользователей социальных сетей после публикации снимка с дочкой Леей, которая окончила третий класс. Звезда приехала на выпускной своей дочери в облегающем желтом платье с декольте, что вызвало неоднозначную реакцию в сети.

Многие сочли выбор платья неуместным для школьного мероприятия

Пользователи социальных сетей быстро отреагировали на опубликованное фото, выразив свое мнение о наряде Самойловой. Многие сочли выбор платья неуместным для школьного мероприятия.

Это не первый случай, когда Оксана подвергается критике за свой выбор одежды. Ранее она столкнулась с негативными комментариями по поводу брюк с имитацией нижнего белья, которые она надела на школьную линейку дочерей.

Оксана Самойлова замужем за рэпером Джиганом. Пара познакомилась в 2009 году в ночном клубе и с тех пор не расстается. Их отношения всегда привлекали внимание поклонников и прессы, однако, несмотря на публичность, семья старается сохранять личную жизнь в тени. Оксана Самойлова продолжает оставаться на виду благодаря своему активному присутствию в социальных сетях и смелым модным экспериментам. Однако, как показывает практика, ее выбор одежды не всегда находит одобрение у общественности. В любом случае, она остается верна своему стилю и продолжает вдохновлять своих поклонников.