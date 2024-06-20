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НТВ решил показать сериал, где в последний раз снялась Заворотнюк

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НТВ решил показать сериал, где в последний раз снялась Заворотнюк
Знаменитости
Источник фото: @a_zavorotnyuk

Несмотря на заявление создателей телесериала «Приставы» о том, что проект не будет показан по телевидению после смерти Анастасии Заворотнюк, телезрители все же смогут увидеть новинку. Пресс-служба телеканала НТВ сообщила о том, что премьера фильма запланирована уже на 24 июня.

Последняя роль Заворотнюк

В сериале Анастасия исполнила роль судьи, чье решение о тюремном заключении преступника приводит к его желанию отомстить ей после освобождения. Это станет последней ролью Заворотнюк на экране, поэтому поклонники с нетерпением ждут возможности увидеть актрису в этом проекте.

Режиссер-постановщик телесериала Владимир Нахабцев поделился своими воспоминаниями о работе с Анастасией Заворотнюк, подчеркнув ее профессионализм, доброту, нежность. Нахабцев также отметил, что это не первый их совместный проект, и всегда высоко оценивал преданность и талант актрисы.

Появится в нескольких сериях

Несмотря на трагическую утрату, поклонники с интересом ждут выхода сериала. Продюсеры предупреждают, что актриса появится в сериале всего в нескольких сериях, но эти моменты будут особенно ценны для её поклонников.

30 мая этого года стало известно о смерти Заворотнюк. Долгое время артистка боролась с раком головного мозга. Ее смерть стала большой потерей для поклонников и коллег, но память о ней будет жить в её работах, включая последний проект.

Информационное агентство «Informing»

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