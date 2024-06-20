Садальский рассказал, почему в Риге отменили «хорошую русскую» Хаматову

Станислав Садальский высказал свое мнение о причинах отмены спектакля актрисы Чулпан Хаматовой в Латвии. По его словам, данный спектакль должен был идти на русском языке с титрами на латышском языке, что и стало главной причиной проблем. Об этом сообщает сегодня портал МК.

Садальский выразил удивление, как артисты, уехавшие из РФ, справляются с жизнью вдали от родины. Он отметил:

«Не представляю даже, каково это – быть не в России, здесь не жить, скитаться по миру и демонстрировать, что презираешь родину».

Напомним, спектакль, в котором должна была участвовать Чулпан, столкнулся с отменой в Латвии, что вызвало широкий резонанс. Причиной стала языковая политика Латвии, где предпочтение отдается латышскому языку.

Не дает комментариев

Выступление на русском языке, даже с титрами, может вызывать противоречивую реакцию в стране с такими чувствительными отношениями к языковому вопросу. Тем не менее, сама Хаматова не дает комментариев.

Другие уехавшие артисты продолжают свою деятельность за пределами России.