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Что известно о состоянии Кейт Миддлтон, которая борется с раком — последние новости

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Что известно о состоянии Кейт Миддлтон, которая борется с раком — последние новости
Знаменитости
Источник фото: @kate_middleton_royal

Весной 2024 года Кейт Миддлтон, принцесса Уэльская, шокировала общественность, сообщив, что она борется с онкологическим заболеванием. Несмотря на множество домыслов и слухов вокруг ее состояния, эта информация оказалась правдивой.

Уже 22 марта в Сети появилось обращение, в котором Кейт рассказала, что у нее диагностировали рак. Диагноз подтвердился после тестов, проведенных вследствие оперативного вмешательства, которое она перенесла еще в январе. Тип онкологического заболевания не был назван, а подробности течения ее болезни не разглашаются.

По неподтвержденным данным, в ходе плановой операции принцессе удалили матку из-за новообразований, обнаруженных в полости органа. Также поговаривают, что у Миддлтон обнаружили рак прямой кишки, однако официальных заявлений по этому поводу так и не поступало.

С конца февраля принцесса проходит курс превентивной химиотерапии. Это означает, что после удаления опухоли не было обнаружено метастаз, но химиотерапия назначена для минимизации риска распространения злокачественных клеток.

Специалисты отмечают, что без подробностей анамнеза сложно делать какие-либо выводы о типе рака, с которым борется принцесса, однако известно, что брюшная полость включает множество органов, а рак кишечника является одним из наиболее распространенных видов онкологии у британских женщин.

Юлия Тарасова, специалист службы заботы об онкобольных, в свой черед пояснила, что химиотерапия проводится для уничтожения оставшихся злокачественных клеток после операции.

Возникли осложнения

В середине июня источники сообщили, что в начале химиотерапии у Кейт возникли осложнения. Однако сейчас она проходит новый этап по лечению. Информацию о том, что Миддлтон вернется к своим обязанностям не скоро, подтвердило в очередной раз издание Daily Mail.

Несмотря на тяжёлый путь восстановления, она демонстрирует мужество и оптимизм, что вызывает восхищение у общественности. Однако 15 июня Кейт Миддлтон появилась на кавалерийском параде в Лондоне в честь дня рождения короля Великобритании Карла III. В своём обращении в соцсети Х она отметила, что химиотерапия продвигается положительно:

«Я добиваюсь значительного прогресса. У меня бывают плохие и хорошие дни».

Королевский корреспондент поделилась подробностями состояния здоровья принцессы:

«Курс химиотерапии — это непростое испытание. У Кейт была серьезная операция, после которой нужен был долгий период восстановления, а затем она должна была пройти курс химии. По поводу дальнейшей ее работы — все, что я слышала, это то, что она вернется к работе. Самое главное — получить разрешение от медицинской команды».  

Кейт Миддлтон продолжает бороться с онкологическим заболеванием, проходя курс химиотерапии. Несмотря на тяжёлый путь восстановления, она демонстрирует мужество и оптимизм, что вызывает восхищение у общественности. Ожидается, что принцесса вернется к своим обязанностям после завершения лечения и получения разрешения от врачей.

Информационное агентство «Informing»

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