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Наташа Королева подала в суд на Стаса Костюшкина: «Переспал с ней в бане»

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Наташа Королева подала в суд на Стаса Костюшкина: «Переспал с ней в бане»
Знаменитости
Источник фото: @stas_kostyushkin_official

Известный певец Стас Костюшкин поделился историей, как его отношения с Наташей Королевой были испорчены из-за ложной публикации в одной из газет. Вспоминая этот инцидент певец отметил, что все произошло из-за сплетни, не имеющей под собой никакой реальной основы.

По его словам, инцидент случился во время отдыха в Египте. В его отсутствие одно желтое издание опубликовало интервью, якобы, данное им. В этой статье описывались амурные победы артиста. Особое внимание при этом уделялось его, якобы, отношениям с Наташей Королевой, известной исполнительницей хита «Дельфин и Русалка».

«Приезжаю, вижу огромную статью. На фото с одной стороны Игорь Николаев, с другой — я. И статья называлась: «Я переспал с Королевой в бане». Заканчивалась она примерно такими словами: «Было нормально, но что-то не вкатило», — рассказал Костюшкин.

Естественно, такая скандальная публикация вызвала бурю негодования у Наташи. Возмущенная певица подала сразу же в суд на Стаса за распространение ложной информации и оскорбление. В тот момент звезда была еще замужем за Игорем Николаевым, с которым прожила вместе с 1992 по 2001 год. Скандал вызвал широкий резонанс, а отношения между артистами заметно ухудшились.

Случай, о котором вспомнил Костюшкин, происходил, вероятнее всего, в 90-х годах. В то время печатные издания часто прибегали к сенсационным заголовкам и сплетням для привлечения читателей.

Костюшкин подчеркнул, что вся эта история была лишь выдумкой журналистов, а он сам никогда не давал подобного интервью и не хвастался несуществующими романами. Тем не менее, ложь оказала негативное влияние на его отношения с коллегой. Даже спустя годы неприятный осадок от этого случая остался у знаменитостей.

Информационное агентство «Informing»

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