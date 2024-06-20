Имя редкое: стало известно, как Глафира Тарханова назвала лапочку-дочку

По данным издания Стархит, Глафира Тарханова дала своей малышке редкое имя — Лукерья Алексеевна, которое в наше время почти не пользуется популярностью.

У детей древнегреческие имена

Артистка, которой исполнилось 40 лет, сразу попросила подписчиков не критиковать ее выбор, поскольку у всех ее детей древнегреческие имена. Сыновей Тархановой зовут Корней, Ермолай, Гордей, Никифор. Звезда уверена, что, по большому счету, плохих имен не существует, и каждое имя является гармоничным.

Актриса не ведет публичный образ жизни. Даже о последней беременности она официально сообщила за два дня до родов. Как выглядят ее сыновья, никто не знает, потому что фото мальчиков невозможно найти в интернете.

Актриса безумно счастлива

С мужем Алексеем Фаддеевым артистка редко появляется на публике. У них практически нет совместных снимков, хотя Глафира признается, что безумно счастлива.