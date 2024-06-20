Сергей Лазарев снялся с детьми в Турции

Сергей Лазарев поделился новой фотографией на своей странице в социальных сетях, на которой он изображен с сыном Никитой. Мальчику исполнилось 7 лет, а его дочери Ане - 6 лет.

Семья проводит отпуск на одном из турецких курортов, наслаждаясь временем у бассейна. На размещенном снимке все трое держат мороженое и искренне улыбаются, глядя в объектив камер.

«Лето! Солнце! Улыбки! Дети!» — подписал фото исполнитель.

Источник фото: @lazarevsergey

Поклонники не остались равнодушными. Они оставили множество восторженных комментариев. Многие из фанатов отметили, насколько дети похожи на своего знаменитого отца.

Интересно: Сергей стал отцом впервые в 2014 году. Тогда благодаря суррогатной матери у Лазарева родился сын Никита.