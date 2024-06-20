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Кристина Орбакайте сняла видео, в котором обратилась к «дорогим израильтянам»

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Кристина Орбакайте сняла видео, в котором обратилась к «дорогим израильтянам»
Знаменитости
Источник фото: @orbakaite_k

Кристина Орбакайте порадовала своих поклонников новыми планами, объявив о предстоящем гастрольном туре в Израиль, который был запланирован на конец июня. 

В ее адрес звучит приглашение к «дорогим израильтянам» на предстоящие выступления. В соцсетях певица выразила свое нетерпение встретиться с поклонниками из Израиля.

Внимание общественности привлекла Лиза Галкина, дочь знаменитой Аллы Пугачевой, которая вызвала обсуждения после демонстрации сумки стоимостью 175 тыс. рублей, подчеркнув свой модный стиль.

После отмены нескольких запланированных концертов в России, дочь Примадонны объявила о предстоящем гастрольном туре по американским городам.

Однако ее выступление в Монако стало объектом негативных отзывов у зрителей из-за проблем с вокальными данными, а также многочисленными техническими проблемами, связанными с организацией мероприятия.

Информационное агентство «Informing»

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