«Плохо стало сразу»: отец Фриске бурно отреагировал на цифровую копию дочери

На церемонии вручения МУЗ-ТВ посмертно Жанне Фриске была присуждена награда «Легенда российской популярной музыки», а ее творческое наследие было отмечено созданием цифровой версии артистки. Отец певицы проявил сильные эмоции в ответ на ее изображение, созданное при помощи искусственного интеллекта.

На сцене выступили как текущие, так и бывшие экс-группы «Блестящие», исполнив хит «А на море белый песок», а к ним присоединилась сестра певицы Наталья. Изображение Жанны на экране сильно взволновало ее отца и ему стало плохо от увиденного. Но, тем не менее, он выразил благодарность всем, кто принял участие в организации церемонии.

Также он рассказал о том, как их семья столкнулась с мошенниками в период борьбы звезды с раком, включая случай с незаконным распространением ее личного фото в Интернете, за что он считает ответственными ее знакомых.