Организаторы объяснили, как Сергей Никитин проник на детский фестиваль в Москве

Сергей Никитин, известный бард, оказался в центре внимания после того, как появился на детском фестивале авторской песни «Слушай и скажи» в киноклубе «Эльдар» в Москве. По официальной версии, он пришёл на мероприятие, купив билет, и самостоятельно взошёл на сцену для награждения победителя. Это вызвало удивление, учитывая его выезд с России и вовлечение в благотворительные акции в пользу Украины, что вызвало споры в российских СМИ.

Никитин вместе с Олегом Митяевым председательствовал в жюри, вручая награды и галстуки победителям. Организаторы и департамент культуры Москвы получили запросы на пояснения о его участии в мероприятии. В медиа было отмечено, что Никитин и его супруга Татьяна, проживая в США, поддерживают Киев, что привлекло к себе внимание социальных сетей и журналистов.

Они отказались комментировать свои взгляды на ситуацию, однако продолжают активно участвовать в культурной жизни и музыкальных проектах, в том числе судействе на фестивалях и благотворительных инициативах.