Артистка Шукшина похвалила актерскую игру Хаматовой, уволенной из театра в Риге

Ольга Шукшина выразила свое разочарование по поводу увольнения Чулпан Хаматовой из Нового Рижского театра в Латвии. Она подчеркнула, что латышские зрители потеряли великолепную постановку Алвиса Херманиса, в которой актриса играла вместе с Евгением Мироновым.

Шукшина также отметила, что спектакль получил высокие оценки от критиков и был признан одним из лучших театральных событий этого десятилетия. Артистка подчеркнула выдающееся мастерство Хаматовой и Миронова на сцене, сравнив их выступления с «Цирком дю Солей».

Кроме того, Ольга подтвердила информацию о замене Чулпан в театре и выразила мнение, что вина за все произошедшее лежит частично на самой актрисе, которая лишила россиян своего таланта после эмиграции.