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Артистка Шукшина похвалила актерскую игру Хаматовой, уволенной из театра в Риге

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Артистка Шукшина похвалила актерскую игру Хаматовой, уволенной из театра в Риге
Знаменитости
Источник фото: @chulpanofficial

Ольга Шукшина выразила свое разочарование по поводу увольнения Чулпан Хаматовой из Нового Рижского театра в Латвии. Она подчеркнула, что латышские зрители потеряли великолепную постановку Алвиса Херманиса, в которой актриса играла вместе с Евгением Мироновым. 

Шукшина также отметила, что спектакль получил высокие оценки от критиков и был признан одним из лучших театральных событий этого десятилетия. Артистка подчеркнула выдающееся мастерство Хаматовой и Миронова на сцене, сравнив их выступления с «Цирком дю Солей». 

Кроме того, Ольга подтвердила информацию о замене Чулпан в театре и выразила мнение, что вина за все произошедшее лежит частично на самой актрисе, которая лишила россиян своего таланта после эмиграции.

Информационное агентство «Informing»

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