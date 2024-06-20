Иван Янковский снялся с женой на отдыхе

Иван Янковский и его супруга Диана Пожарская поделились романтичным фото из своего отдыха. Этим снимком они вызвали волну восторга среди поклонников.

На фото Иван в яркой красной рубашке, а Диана в стильном черном топе с декольте.

Источник фото: @ivanfilippovich

Пара, кстати, долгое время скрывала свои отношения. Они не комментировали слухи о романе, который стал известен в 2020 году. Супруги решились поделиться радостной новостью о своей тайной свадьбе, которая состоялась в феврале 2021 года, опубликовав фотокадры с обручальными кольцами.

Похож на великого предка

Сейчас Пожарская и Янковский счастливо воспитывают общего сына. Его назвали в честь известного деда Ивана, актёра Олега Янковского. Как отмечает артист, мальчик очень похож на своего великого предка, но он решит сам, каким путём пойти в жизни, не навязывая ему актерскую карьеру.