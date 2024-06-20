Артист Аванесян заявил, что не осуждает Максима Галкина после отъезда из РФ

Карен Аванесян назвал Максима Галкина* королем пародий в интервью с Ютуб-каналом «RTVI Развлечения». Он выразил восхищение творческим многообразием шоумена и отметил его способность имитировать как мужские, так и женские голоса, считая его одним из лучших комиков.

Аванесян подчеркнул, что эмиграция пародиста из РФ стала утратой для российского юмора, добавив, что был бы рад, если бы тот остался в России, подчеркнув его уникальные таланты и лингвистическое образование, которое используется в его пародиях, вызывая «потрясающий эффект».

Юморист также вспомнил забавный момент, когда Галкин* спародировал Бориса Ельцина на армянском языке. Это вызвало огромный восторг у зрителей. Аванесян в заключение отметил, что уважает всех и не судит никого, придерживаясь принципа «не суди, не судим будешь».

*Признан иностранным агентом на территории России