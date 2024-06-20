«Все хорошо»: Алсу впервые высказалась о разводе с Яном Абрамовым после 18 лет брака

Слухи о намечающемся разводе певицы Алсу и ее мужа — бизнесмена Яна Абрамова — в звездной тусовке начали витать еще в минувшем году. Но артистка до последнего делала вид, что у них все в порядке, и зимой публиковала теплые семейные кадры, а также хвасталась заботой супруга. Однако в мае текущего года стало известно, что пара все-таки распадается.

Певица прервала молчание

Сплетники уверяют, что причина — в неверности супруга. Эти новости Алсу старалась не комментировать. Как, собственно, и свой развод. Но на пре-пати фестиваля Best Music Fest певица прервала молчание.

По информации издания «СтарХит», на вечеринке она появилась в сопровождении рэпера Natan и даже ответила на вопрос о своей личной жизни.

«Все хорошо! Я не комментирую, но все хорошо», – заверила исполнительница песни «Зимний сон».

Алсу и Ян Абрамов прожили вместе 18 лет, у них трое общих детей.

Недавно в сети появилась информация, что муж певицы якобы изменял ей с моделью Анастасией Решетовой, бывшей женой рэпера Тимати. Тут уже девушке пришлось прервать молчание. Экс-супруга певца заявила, что с женатыми мужчинами она не связывается. На текущий момент модель действительно состоит в отношениях, но не с Абрамовым.