«Считают каждую копейку»: Филипп Киркоров не балует своих детей деньгами — «мажорить» не получится

Король российской эстрады Филипп Киркоров — отец двоих детей. Он заботится о 12-летней дочери Алле-Виктории и 11-летнем сыне Мартине. Певец души не чает в отпрысках, старается дать им все самое лучшее. Но деньгами не балует, пишет «СтарХит».
Киркоров старается воспитывать своих детей в строгости
Киркоров признался, что старается воспитывать своих детей в строгости. Они должны знать цену деньгам. Артист не хочет, чтобы сын и дочь были типичными представителями «золотой молодежи».
Его дети уже понимают, как зарабатываются деньги.
По словам Филиппа Бедросовича, он приучил отпрысков к тому, что они могут тратить только деньги, которые им подарили на день рождения или какой-нибудь другой праздник.
«Поэтому они сейчас считают каждую денежку. Если не подарили, то без денег сидят. Я их не балую», - сознался Киркоров.
Поп-король надеется, что когда Алла-Виктория и Мартин вырастут, смогут сами нормально зарабатывать, и ему, как отцу, не придется быть их финансовой опорой.