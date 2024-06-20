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«Считают каждую копейку»: Филипп Киркоров не балует своих детей деньгами — «мажорить» не получится

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«Считают каждую копейку»: Филипп Киркоров не балует своих детей деньгами — «мажорить» не получится
Знаменитости
Источник фото: @fkirkorov

Король российской эстрады Филипп Киркоров — отец двоих детей. Он заботится о 12-летней дочери Алле-Виктории и 11-летнем сыне Мартине. Певец души не чает в отпрысках, старается дать им все самое лучшее. Но деньгами не балует, пишет «СтарХит».

Киркоров старается воспитывать своих детей в строгости

Киркоров признался, что старается воспитывать своих детей в строгости. Они должны знать цену деньгам. Артист не хочет, чтобы сын и дочь были типичными представителями «золотой молодежи».

Его дети уже понимают, как зарабатываются деньги.

По словам Филиппа Бедросовича, он приучил отпрысков к тому, что они могут тратить только деньги, которые им подарили на день рождения или какой-нибудь другой праздник.

«Поэтому они сейчас считают каждую денежку. Если не подарили, то без денег сидят. Я их не балую», - сознался Киркоров.

Поп-король надеется, что когда Алла-Виктория и Мартин вырастут, смогут сами нормально зарабатывать, и ему, как отцу, не придется быть их финансовой опорой.

Информационное агентство «Informing»

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