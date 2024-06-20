Дарья Мельникова, бывшая жена Артура Смольянинова, тайно вышла замуж за актера сериала «Счастливы вместе» Романа Набатова - еще и сына родила

Звезда ситкома «Папины дочки» Дарья Мельникова — настоящий «спец» в сокрытии подробностей личной жизни от журналистов. Актриса смогла не только тайно выйти замуж, но даже забеременеть, выносить и родить ребенка. И вот теперь объявила об этом. Постфактум.

Дарья Мельникова — бывшая жена актера Артура Смольянинова* (иноагент, включен в список террористов и экстремистов — ред.). С ним в браке она прожила восемь лет, успела родить двоих детей — сыновей Артура и Марка.

Актриса закрутила роман с Романом Набатовым, а потом вышла за него замуж

Актрису в последние годы много жалели в СМИ. Мол, бывший укатил за границу, вряд ли помогает деньгами — все заботы о детях легли на ее хрупкие плечи. Но оказалось, что Дарья не такая уж и несчастная, какой ее попытались представить некоторые СМИ. Актриса закрутила роман со звездой сериала «Счастливы вместе» Романом Набатовым. А потом вышла замуж и, родив еще одного ребенка, стала многодетной матерью.

Накануне Мельникова у себя в социальной сети поделилась кадрами, на которых можно увидеть сюрприз, который она устроила любимому в честь дня его рождения. Праздновали в Петербурге. При этом на фото Даша предстала с маленьким ребенком на руках. Он был облачен в комбинезон голубого цвета.

Даша уже не стала скрывать, что снова стала женой и мамой.

«Сколько насчитали сюрпризов?» — поинтересовалась артистка у подписчиков.

Аудитория была шокирована таким поворотом событий, но потом понемногу пришла в себя и начала поздравлять Дарью со столь положительными изменениями в ее жизни.