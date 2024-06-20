Алсу не хочет комментировать развод с Яном Абрамовым

На пре-пати музыкального фестиваля Best Music Fest, организованного «Русской Медиагруппой», репортеры попытались разговорить Алсу. Впервые певица решила прокомментировать развод с Яном Абрамовым.

Артистка отметила, что она не желает обсуждать свой развод

Артистка лишь отметила, что она не желает обсуждать это, но у нее все хорошо. На вопросы о звёздной болезни исполнительница ответила, что это миновало её. Рэпер Натан, стоявший рядом с Алсу, подтвердил, что он не замечал у неё таких признаков.

Отметим, весной стало известно о разводе Абрамова и Алсу. Иск был подан в мировой суд Москвы, в 418-й участок. Пара прожила 18 лет. У них родилось 3-е детей.