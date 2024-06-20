Ради пластики лица Божена Рынска вернулась в РФ

Известная светская львица и журналистка Божена Рынска недавно поделилась результатами своей пластической операции, отметив, что снова выглядит так, как раньше.

Последние несколько лет были для неё весьма сложными. В начале 2022 года она столкнулась с финансовыми трудностями, потеряв свои накопления и стабильный доход. Вынужденная покинуть Россию, она переехала за границу. Несмотря на несколько визитов на родину, теперь Божена обосновалась в Латвии вместе с дочерью.

Журналистка признаёт превосходство российских пластических хирургов

Рынска признаёт превосходство российских пластических хирургов. Именно ради подтяжки лица она решила вернуться в Россию, выбрав хирурга, за работой которого наблюдала длительное время. Два месяца назад она решилась на операцию, которая была проведена с использованием современных технологий, вернувших её коже упругость и свежесть.

Подтверждением её слов стали фотографии «до« и »после» операции, которые Божена охотно продемонстрировала своим подписчикам. Несмотря на то, что отёки на лице ещё заметны, особенно на скулах и под глазами из-за фиброза и липофилинга,

Рынска выражает удовлетворение результатом. Её лицо заметно помолодело, а носогубные складки исчезли, что придало ей уверенности и радости.