Юрий Чернов заявил, что Пугачева и Галкин* уехали из-за счетов за границей

Известный российский артист театра и кино Юрий Чернов дал откровенное интервью, в котором высказался об эмигрировавших из страны Алле Пугачевой и Максиме Галкине*. О своих мыслях он рассказал порталу «Аргументы и Факты».

Как известно, Алла Пугачева вместе с супругом и детьми решили покинуть Россию и переехать в Израиль. Находясь за границей, пара неоднократно делала колкие заявления о своей родине и её жителях.

Чернов выразил негодование по поводу русофобских шуток Максима Галкина

Юрий Чернов предположил, что причиной их отъезда могли стать заграничные счета, на которых звезды хранят средства, заработанные на российской аудитории. Чернов также выразил негодование по поводу русофобских шуток Максима Галкина*. Он отметил, что в его семье военные традиции, и подобное поведение неприемлемо.

Юрий Чернов подчеркнул, что жизнь за границей для пары стала настоящим испытанием, ведь они привыкли к определённому уровню жизни. Даже на зарубежных концертах комик признавал, что им приходится «ужиматься» и «крутиться», так как доходы от скромных выступлений не могут покрыть привычные расходы.

* Признан иноагентом в РФ