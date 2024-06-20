Стало известно, как прошел выпускной единственной общей дочери Тома Круза и Кэти Холмс

Дочь Тома Круза и Кэти Холмс Сури Круз успешно окончила нью-йоркскую школу Фиорелло Х. Ла Гуардиа и отметила выпускной вместе с одноклассниками, привлекая внимание многочисленных папарацци.

На фото она внешне напоминает мать, выбрав для торжества корсетное платье-комбинацию в бордово-бежевых тонах с золотистыми босоножками и клатчем. Волосы Сури при этом были уложены мягкими волнами, а на губы нанесена помада. На кадрах также виден неизвестный юноша, приобнявший ее за талию, но характер их отношений неизвестен.

Предполагается, что выпускницу проводила Кэти

Предполагается, что выпускницу проводила Кэти, в то время как Том находится за границей и давно не общается с дочерью. Сури же планирует продолжить образование в Университете Карнеги-Меллон в Питтсбурге (Пенсильвания).