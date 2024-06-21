«Можно и кондратий хватить»: отец Жанны Фриске не был готов к ее «оживлению»

На девятую годовщину смерти Жанны Фриске телеканал МУЗ-ТВ «оживил» певицу, использовав новые технологии, пишет lady.mail.ru. На музыкальной премии солистки группы «Блестящие» и сестра покойной певицы Наталья вышли на сцену, чтобы исполнить хит Жанны. После их выступления на большом экране появилось реалистичное изображение певицы, созданное искусственным интеллектом.

В зале находился отец Жанны, Владимир Фриске, и его не предупредили о таком сюрпризе. Вышло так, что мужчина не был к этому готов.

«Я не знал и не сразу разобрался. Потом понял, что к чему. Обдумал спокойно, очень приятно, что так сделали. А сначала шоковое состояние. С сердцем даже проблемы были, я стал задыхаться, мне воды принесли девочки. Потом отошел. Сначала такие смешанные были эмоции, теперь уже рад, конечно, что так сделали», — рассказал отец Жанны.

Позже Владимир связался с продюсером «Блестящих» Андреем Шлыковым.

«Говорю: «Что ж ты не сказал?» А он отвечает: «Хотели сделать сюрприз». А от таких сюрпризов можно и кондратий хватить», — считает Владимир.

На мероприятии МУЗ-ТВ Жанну посмертно наградили премией «Легенда российской популярной музыки». Статуэтку вручили отцу певицы, и он поднялся на сцену, еле сдерживая слезы. Владимир поблагодарил поклонников дочери за память и поддержку.