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Шведов, Летучая и выступление Инстасамки: как прошла премьера фильма «Чистые»

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Шведов, Летучая и выступление Инстасамки: как прошла премьера фильма «Чистые»
Знаменитости
Источник фото: @dania.vorobyov

15 июня в особняке на Волхонке состоялся премьерный показ телесериала «Чистые» Николая Хомерики. Вместе с постановщиком фильм представили исполнители главных ролей. Это Даниил Воробьев, Софья Синицына, Диана Милютина, Тереза Диуро, Евгений Харитонов, Риналь Мухаметов.

Гостями премьеры стали Елена Летучая, Денис Шведов, Глеб Калюжный, Анфиса Черных, Владимир Канухин, Мария Миногарова и многие другие.

Картина, действие которой разворачиваются в Петербурге 1903 года, рассказывает о куртизанках, Стеше и Ксении, работающих в нелегальном публичном доме под контролем Матушки. Сериал посвящен сложным взаимоотношениям между женщиной и мужчинй, а его премьера состоится на Wink уже 24 июня.

Информационное агентство «Informing»

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