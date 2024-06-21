Владимир Киселев: певец Shaman отказался финансово поддерживать бойцов СВО

Глава «Русской медиагруппы» Владимир Киселев заявил, что российский популярный певец Shaman (настоящее имя - Ярослав Дронов) отказался поддержать участников «военной специальной операции».

В интервью с журналистами «Газеты.ру» он отметил, что песни этого артиста больше не будут звучать в эфире «Русского радио». Kиселев добавил в ходе беседы, что Shaman не единственный музыкант, отказавшийся от финансовой поддержки бойцов. Среди них также Игорь Матвиенко и Олег Газманов.

Kиселев, напомним, неоднократно критиковал Shaman. Он называет его неискренним исполнителем и человеком. Ярослав предпочел не отвечать на эту критику. Владимир же в очередной раз подчеркнул, что лично он сделает все возможное, чтобы песни тех, кто не поддерживает бойцов ВС РФ финансово, не звучали на радиостанциях его холдинга.