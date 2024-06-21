Информинг » Знаменитости » Владимир Киселев: певец Shaman отказался финансово поддерживать бойцов СВО

Владимир Киселев: певец Shaman отказался финансово поддерживать бойцов СВО

Image 16+
Владимир Киселев: певец Shaman отказался финансово поддерживать бойцов СВО
Знаменитости
Источник фото: @shaman.me

Глава «Русской медиагруппы» Владимир Киселев заявил, что российский популярный певец Shaman (настоящее имя - Ярослав Дронов) отказался поддержать участников «военной специальной операции». 

В интервью с журналистами «Газеты.ру» он отметил, что песни этого артиста больше не будут звучать в эфире «Русского радио». Kиселев добавил в ходе беседы, что Shaman не единственный музыкант, отказавшийся от финансовой поддержки бойцов. Среди них также Игорь Матвиенко и Олег Газманов. 

Kиселев, напомним, неоднократно критиковал Shaman. Он называет его неискренним исполнителем и человеком. Ярослав предпочел не отвечать на эту критику. Владимир же в очередной раз подчеркнул, что лично он сделает все возможное, чтобы песни тех, кто не поддерживает бойцов ВС РФ финансово, не звучали на радиостанциях его холдинга.

Информационное агентство «Informing»

Звездный стилист Овечкин рассказал о состоянии здоровья Zivert

Звездный стилист Овечкин рассказал о состоянии здоровья Zivert

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Солист «Иванушек» рассказал, как его преследовала певица Глюк’ozа

Сегодня, 19:58

56-летняя актриса Ольга Кабо снялась в трусах в душе

Сегодня, 19:58

Иван Ургант рассказал о стриптизе, подаренном Михаилу Боярскому

Сегодня, 19:58

Саша Савельева раскрыла секрет крепкого брака с Кириллом Сафоновым

Сегодня, 16:58

Артист Никоненко назвал заказчика антироссийских «шуток» Максима Галкина

Сегодня, 16:23

Фигуристка Алина Загитова снялась в откровенном кожаном платье

Сегодня, 16:23

Анна Семенович не хочет раскрывать личность женатого любовника

Сегодня, 16:03

Родион Газманов попал в чёрный список — умрут за отказ помочь в беде

Сегодня, 16:03

Шоумен Иван Ургант рассказал, какие фильмы считает самыми страшными

Сегодня, 15:43

Певец Юлиан обнародовал предсмертное сообщение сына Вячеслава Зайцева

Сегодня, 11:48

Раскрыт главный секрет Анастасии Волочковой — дурила всех много лет

Сегодня, 11:13

36-летнюю Софью Эрнст сняли на фото на вечеринке в откровенном топе с декольте

Сегодня, 11:13

Ресторан дочери Меладзе терпит многомиллионные убытки

Сегодня, 11:03

Звездный стилист Овечкин рассказал о состоянии здоровья Zivert

Сегодня, 10:58

Акула раскрыла пол будущего ребенка от композитора Бабаева

Сегодня, 10:58

Владимир Киселев: певец Shaman отказался финансово поддерживать бойцов СВО

Сегодня, 10:38

Шведов, Летучая и выступление Инстасамки: как прошла премьера фильма «Чистые»

Сегодня, 10:18

«Можно и кондратий хватить»: отец Жанны Фриске не был готов к ее «оживлению»

Сегодня, 09:03

Стало известно, как прошел выпускной единственной общей дочери Тома Круза и Кэти Холмс

Вчера, 22:29

Ради пластики лица Божена Рынска вернулась в РФ

Вчера, 22:29

Новости партнеров
2023
ru-RU