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Акула раскрыла пол будущего ребенка от композитора Бабаева

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Акула раскрыла пол будущего ребенка от композитора Бабаева
Знаменитости
Источник фото: @pochepa

Оксана Почепа, известная под псевдонимом Акула, объявила фанатам о своей беременности. Отцом первенца стал композитор Игорь Бабаев. Как пишет СтарХит, о том, что артистка готовится стать мамой, стало известно на премии МУЗ-ТВ. Она пришла туда в красном платье, подчеркивающем округлившийся живот. 

С 40-летней певицей был мужчина, с которым она постоянно целовалась и обнималась. Оксана заявила, что жизнь полна сюрпризов, а чудеса случаются в любом возрасте. Главное — это встретить своего человека. 

Почепа верит в чудеса, одно из них уже случилось. После премии Акула опубликовала фото с избранником, подтвердив беременность. 

Источник фото: @pochepa

Она раскрыла, что ждет девочку, предоставив эксклюзивное видео с гендер-пати, на которое были приглашены близкие люди.

Информационное агентство «Informing»

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