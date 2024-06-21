Звездный стилист Овечкин рассказал о состоянии здоровья Zivert

Стилист Николай Овечкин стал гостем телешоу «ОК на связи!» в соцсети Одноклассники. Он рассказал в ходе беседы о своей работе с певицей Zivert (настоящее имя артистки - Юлия Зиверт).

Готовится вернуться на сцену

Специалист отвечал за стиль Юлии последние три года, однако теперь сотрудничает с ней лишь по отдельным проектам. Овечкин приоткрыл завесу тайны, сообщив, что Zivert в настоящее время готовится вернуться на сцену.

В феврале исполнительница объявила об уходе. Более того, она даже отменила все концерты на ближайшие полгода из-за проблем со здоровьем. Однако сейчас артистка, как видим, чувствует себя хорошо и готовит для фанатов новое шоу.

Николай добавил, что будет работать над четырьмя крупными коммерческими проектами для Зиверт.