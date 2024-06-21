Ресторан дочери Меладзе терпит многомиллионные убытки

Ресторан Софико Меладзе, дочери певца Валерия Меладзе, столкнулся с серьезными финансовыми трудностями. Как пишет сегодня издание Shot, заведение, работающее первый год, ушло в минус на 29,2 миллионов рублей.

Софико открыла ресторан Omela в столичном районе Хамовники в 2023 году. Она лично занимается его управлением. Несмотря на вложенные усилия, учреждение не привлекло большого количества посетителей. В 2024 году компании было отказано в государственной регистрации в ФНС. Это произошло из-за неверно предоставленных сведений об адресе данного предприятия.

Также напомним, что недавно средняя дочь Валерия Меладзе стала мамой. Софико родила сына Георгия 10 июня.