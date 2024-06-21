Информинг » Знаменитости » 36-летнюю Софью Эрнст сняли на фото на вечеринке в откровенном топе с декольте

36-летнюю Софью Эрнст сняли на фото на вечеринке в откровенном топе с декольте

Image 16+
36-летнюю Софью Эрнст сняли на фото на вечеринке в откровенном топе с декольте
Знаменитости
Источник фото: @sofyapavlovna

Супруга гендиректора Первого канала Константина Эрнста поделилась в социальных сетях новыми фотографиями с вечеринки в честь дня рождения Анны Чиповской. Для мероприятия 36-летняя Софья выбрала стильный откровенный топ с глубоким декольте и джинсы. 

В посте она тепло поздравила Анну, выразив свою любовь и пожелав ей счастья. Анна ответила, назвав Софью своей любовью.

Источник фото: @sofyapavlovna

Софья и Константин состоят в браке с 2014 года. Они имеют трех детей: Эрику, Киру и Льва. Пара при этом старается тщательно ограждать своих детей от общественности. Но в июне 2023 года дочери Эрнста сопровождали родителей на церемонии вручения государственных наград, которая проходила в Кремле.

Информационное агентство «Informing»

Звездный стилист Овечкин рассказал о состоянии здоровья Zivert

Звездный стилист Овечкин рассказал о состоянии здоровья Zivert

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Солист «Иванушек» рассказал, как его преследовала певица Глюк’ozа

Сегодня, 19:58

56-летняя актриса Ольга Кабо снялась в трусах в душе

Сегодня, 19:58

Иван Ургант рассказал о стриптизе, подаренном Михаилу Боярскому

Сегодня, 19:58

Саша Савельева раскрыла секрет крепкого брака с Кириллом Сафоновым

Сегодня, 16:58

Артист Никоненко назвал заказчика антироссийских «шуток» Максима Галкина

Сегодня, 16:23

Фигуристка Алина Загитова снялась в откровенном кожаном платье

Сегодня, 16:23

Анна Семенович не хочет раскрывать личность женатого любовника

Сегодня, 16:03

Родион Газманов попал в чёрный список — умрут за отказ помочь в беде

Сегодня, 16:03

Шоумен Иван Ургант рассказал, какие фильмы считает самыми страшными

Сегодня, 15:43

Певец Юлиан обнародовал предсмертное сообщение сына Вячеслава Зайцева

Сегодня, 11:48

Раскрыт главный секрет Анастасии Волочковой — дурила всех много лет

Сегодня, 11:13

36-летнюю Софью Эрнст сняли на фото на вечеринке в откровенном топе с декольте

Сегодня, 11:13

Ресторан дочери Меладзе терпит многомиллионные убытки

Сегодня, 11:03

Звездный стилист Овечкин рассказал о состоянии здоровья Zivert

Сегодня, 10:58

Акула раскрыла пол будущего ребенка от композитора Бабаева

Сегодня, 10:58

Владимир Киселев: певец Shaman отказался финансово поддерживать бойцов СВО

Сегодня, 10:38

Шведов, Летучая и выступление Инстасамки: как прошла премьера фильма «Чистые»

Сегодня, 10:18

«Можно и кондратий хватить»: отец Жанны Фриске не был готов к ее «оживлению»

Сегодня, 09:03

Стало известно, как прошел выпускной единственной общей дочери Тома Круза и Кэти Холмс

Вчера, 22:29

Ради пластики лица Божена Рынска вернулась в РФ

Вчера, 22:29

Новости партнеров
2023
ru-RU