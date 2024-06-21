36-летнюю Софью Эрнст сняли на фото на вечеринке в откровенном топе с декольте

Супруга гендиректора Первого канала Константина Эрнста поделилась в социальных сетях новыми фотографиями с вечеринки в честь дня рождения Анны Чиповской. Для мероприятия 36-летняя Софья выбрала стильный откровенный топ с глубоким декольте и джинсы.

В посте она тепло поздравила Анну, выразив свою любовь и пожелав ей счастья. Анна ответила, назвав Софью своей любовью.

Источник фото: @sofyapavlovna

Софья и Константин состоят в браке с 2014 года. Они имеют трех детей: Эрику, Киру и Льва. Пара при этом старается тщательно ограждать своих детей от общественности. Но в июне 2023 года дочери Эрнста сопровождали родителей на церемонии вручения государственных наград, которая проходила в Кремле.