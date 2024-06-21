Информинг » Знаменитости » Раскрыт главный секрет Анастасии Волочковой — дурила всех много лет

Раскрыт главный секрет Анастасии Волочковой — дурила всех много лет

Image 16+
Раскрыт главный секрет Анастасии Волочковой — дурила всех много лет
Знаменитости
Источник фото: @Volochkova_art

Анастасия Волочкова последние годы носит обувь исключительно на высоком каблуке. Она предпочитает модели с массивной платформой. Как сообщает издание 7Дней, на это есть веская причина. Дело в том, что у балерины короткие ноги, поэтому она стремится всячески визуально удлинить их при помощи каблуков.

Источник фото: @Volochkova_art

Волочкова не раз подвергалась жесткой критике за такой стиль. Но она не собирается отказываться от него. Настя выбирает удачные ракурсы для фотоснимков, появляется на публике в обуви на высоких каблуках, всегда ретуширует неудачные кадры для того, чтобы скрыть этот недостаток своей фигуры. Заметим, что короткие ноги могут быть заметны, если балерина не стоит на пуантах, что является большим минусом для артистки.

Информационное агентство «Informing»

Звездный стилист Овечкин рассказал о состоянии здоровья Zivert

Звездный стилист Овечкин рассказал о состоянии здоровья Zivert

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Солист «Иванушек» рассказал, как его преследовала певица Глюк’ozа

Сегодня, 19:58

56-летняя актриса Ольга Кабо снялась в трусах в душе

Сегодня, 19:58

Иван Ургант рассказал о стриптизе, подаренном Михаилу Боярскому

Сегодня, 19:58

Саша Савельева раскрыла секрет крепкого брака с Кириллом Сафоновым

Сегодня, 16:58

Артист Никоненко назвал заказчика антироссийских «шуток» Максима Галкина

Сегодня, 16:23

Фигуристка Алина Загитова снялась в откровенном кожаном платье

Сегодня, 16:23

Анна Семенович не хочет раскрывать личность женатого любовника

Сегодня, 16:03

Родион Газманов попал в чёрный список — умрут за отказ помочь в беде

Сегодня, 16:03

Шоумен Иван Ургант рассказал, какие фильмы считает самыми страшными

Сегодня, 15:43

Певец Юлиан обнародовал предсмертное сообщение сына Вячеслава Зайцева

Сегодня, 11:48

Раскрыт главный секрет Анастасии Волочковой — дурила всех много лет

Сегодня, 11:13

36-летнюю Софью Эрнст сняли на фото на вечеринке в откровенном топе с декольте

Сегодня, 11:13

Ресторан дочери Меладзе терпит многомиллионные убытки

Сегодня, 11:03

Звездный стилист Овечкин рассказал о состоянии здоровья Zivert

Сегодня, 10:58

Акула раскрыла пол будущего ребенка от композитора Бабаева

Сегодня, 10:58

Владимир Киселев: певец Shaman отказался финансово поддерживать бойцов СВО

Сегодня, 10:38

Шведов, Летучая и выступление Инстасамки: как прошла премьера фильма «Чистые»

Сегодня, 10:18

«Можно и кондратий хватить»: отец Жанны Фриске не был готов к ее «оживлению»

Сегодня, 09:03

Стало известно, как прошел выпускной единственной общей дочери Тома Круза и Кэти Холмс

Вчера, 22:29

Ради пластики лица Божена Рынска вернулась в РФ

Вчера, 22:29

Новости партнеров
2023
ru-RU