Раскрыт главный секрет Анастасии Волочковой — дурила всех много лет

Анастасия Волочкова последние годы носит обувь исключительно на высоком каблуке. Она предпочитает модели с массивной платформой. Как сообщает издание 7Дней, на это есть веская причина. Дело в том, что у балерины короткие ноги, поэтому она стремится всячески визуально удлинить их при помощи каблуков.

Источник фото: @Volochkova_art

Волочкова не раз подвергалась жесткой критике за такой стиль. Но она не собирается отказываться от него. Настя выбирает удачные ракурсы для фотоснимков, появляется на публике в обуви на высоких каблуках, всегда ретуширует неудачные кадры для того, чтобы скрыть этот недостаток своей фигуры. Заметим, что короткие ноги могут быть заметны, если балерина не стоит на пуантах, что является большим минусом для артистки.