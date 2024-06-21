Певец Юлиан обнародовал предсмертное сообщение сына Вячеслава Зайцева

Певец Юлиан поделился предсмертным сообщением сына Вячеслава Зайцева, Егора Зайцева. Он дружил с Егором более 20 лет, последние месяцы они общались практически ежедневно.

Егор страдал от серьёзных проблем со здоровьем, хотя он старался не показывать никому свои переживания. Юлиан рассказал, что последний раз Егор успокоил его словами:

«Братан, не переживай, всё будет хорошо».

Это оказалось последнее сообщение, которое певец получил от своего друга. Несмотря на все попытки связаться, Юлиан больше не получил ответа, так как Егор не был в состоянии ему отвечать.

Предчувствуя недоброе, артист надеялся на лучшее. К сожалению, 19 июня 2024 года стало известно о смерти сына Зайцева. Ему было 64 года, он скончался от онкологического заболевания.