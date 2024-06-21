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Шоумен Иван Ургант рассказал, какие фильмы считает самыми страшными

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Шоумен Иван Ургант рассказал, какие фильмы считает самыми страшными
Знаменитости
Источник фото: @urgantcom

Иван Ургант рассказал о 3-х фильмах, которые считает самыми страшными. По словам шоумена, эти картины произвели на него настолько сильное впечатление, что он не смог после их просмотра даже уснуть.

«Заклятие долины змей»

Первый фильм — это «Заклятие долины змей». Комик посмотрел его в кинотеатре «Родина» еще в юном возрасте и с тех пор боялся, что змея может вылезти неожиданно из-под кровати. 

«Пестрая лента»

Вторая лента — это «Пестрая лента» про Шерлока Холмса и доктора Ватсона. 

«Онегин»

Как признался Иван, третьим фильмом оказался «Онегин», который вышел в прокат 7 марта. В этой ленте главные роли сыграли Виктор Добронравов и Елизавета Моряк. Ургант пошутил, что у него был страх, что Онегин вылезет из-под кровати.

Об этом ведущий рассказал в интервью режиссеру картины «Во сне ты горько плакал» Николаю Солодникову, где он сам сыграл главную роль.

Информационное агентство «Informing»

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