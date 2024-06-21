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Родион Газманов попал в чёрный список — умрут за отказ помочь в беде

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Родион Газманов попал в чёрный список — умрут за отказ помочь в беде
Знаменитости
Источник фото: @rodder13

Родион Газманов рассказал в беседе с АиФ, что он попал в черный список публичных людей, которых якобы ждет смерть за отказ помочь в беде. Певец пояснил, что речь идет о так называемой «токсичной благотворительности». В опубликованном музыкантом списке, помимо него, оказались имена известных артистов, спортсменов, блогеров. Заголовок списка гласит: «Кто умрёт в этом месяце за предательство Бога: отказом помочь его беде».

Благотворительность должна быть добровольной и не навязываться

Исполнитель подчеркнул, что он не собирается иметь никаких дел с теми, кто прибегает к такому шантажу, и добавил, что никогда не стоит связываться с теми, кто просит помощи так, как будто им что-то кто-то должен. Газманов уверен, что благотворительность должна быть добровольной и не навязываться, независимо от тяжести той или иной ситуации.

Информационное агентство «Informing»

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