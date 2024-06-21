Анна Семенович не хочет раскрывать личность женатого любовника

Анна Семенович, известная российская исполнительница, оказалась в центре скандала. Ее обвинили в романе с женатым мужчиной.

Супруга опознала своего мужа по его часам

По информации телеграм-канала «Светский хроник», некая женщина по имени Марина узнала о связи мужа с певицей после публикации, на которой звезда была с партнером, чье лицо скрыто. Однако супруга опознала своего мужа по его часам.

Марина опровергла утверждения Семенович о состоятельности избранника, отметив, что у него есть множество долгов в Германии, а бизнес в РФ не приносит большого дохода. Она также подозревает, что муж живет у артистки и использует её авто.

По словам Марины, мужчина не планирует разводиться, чтобы жениться на Анне. Новый избранник певицы младше ее на семь лет. Он не связан с медиасферой.

Сама звезда утверждает, что её партнер интересуется философией и эзотерикой, является обеспеченным и самодостаточным.