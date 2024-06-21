Информинг » Знаменитости » Анна Семенович не хочет раскрывать личность женатого любовника

Анна Семенович не хочет раскрывать личность женатого любовника

Image 16+
Анна Семенович не хочет раскрывать личность женатого любовника
Знаменитости
Источник фото: @ann_semenovich и dajmur_studio

Анна Семенович, известная российская исполнительница, оказалась в центре скандала. Ее обвинили в романе с женатым мужчиной. 

Супруга опознала своего мужа по его часам

По информации телеграм-канала «Светский хроник», некая женщина по имени Марина узнала о связи мужа с певицей после публикации, на которой звезда была с партнером, чье лицо скрыто. Однако супруга опознала своего мужа по его часам.

Марина опровергла утверждения Семенович о состоятельности избранника, отметив, что у него есть множество долгов в Германии, а бизнес в РФ не приносит большого дохода. Она также подозревает, что муж живет у артистки и использует её авто. 

По словам Марины, мужчина не планирует разводиться, чтобы жениться на Анне. Новый избранник певицы младше ее на семь лет. Он не связан с медиасферой. 

Сама звезда утверждает, что её партнер интересуется философией и эзотерикой, является обеспеченным и самодостаточным.

Информационное агентство «Informing»

Звездный стилист Овечкин рассказал о состоянии здоровья Zivert

Звездный стилист Овечкин рассказал о состоянии здоровья Zivert

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Солист «Иванушек» рассказал, как его преследовала певица Глюк’ozа

Сегодня, 19:58

56-летняя актриса Ольга Кабо снялась в трусах в душе

Сегодня, 19:58

Иван Ургант рассказал о стриптизе, подаренном Михаилу Боярскому

Сегодня, 19:58

Саша Савельева раскрыла секрет крепкого брака с Кириллом Сафоновым

Сегодня, 16:58

Артист Никоненко назвал заказчика антироссийских «шуток» Максима Галкина

Сегодня, 16:23

Фигуристка Алина Загитова снялась в откровенном кожаном платье

Сегодня, 16:23

Анна Семенович не хочет раскрывать личность женатого любовника

Сегодня, 16:03

Родион Газманов попал в чёрный список — умрут за отказ помочь в беде

Сегодня, 16:03

Шоумен Иван Ургант рассказал, какие фильмы считает самыми страшными

Сегодня, 15:43

Певец Юлиан обнародовал предсмертное сообщение сына Вячеслава Зайцева

Сегодня, 11:48

Раскрыт главный секрет Анастасии Волочковой — дурила всех много лет

Сегодня, 11:13

36-летнюю Софью Эрнст сняли на фото на вечеринке в откровенном топе с декольте

Сегодня, 11:13

Ресторан дочери Меладзе терпит многомиллионные убытки

Сегодня, 11:03

Звездный стилист Овечкин рассказал о состоянии здоровья Zivert

Сегодня, 10:58

Акула раскрыла пол будущего ребенка от композитора Бабаева

Сегодня, 10:58

Владимир Киселев: певец Shaman отказался финансово поддерживать бойцов СВО

Сегодня, 10:38

Шведов, Летучая и выступление Инстасамки: как прошла премьера фильма «Чистые»

Сегодня, 10:18

«Можно и кондратий хватить»: отец Жанны Фриске не был готов к ее «оживлению»

Сегодня, 09:03

Стало известно, как прошел выпускной единственной общей дочери Тома Круза и Кэти Холмс

Вчера, 22:29

Ради пластики лица Божена Рынска вернулась в РФ

Вчера, 22:29

Новости партнеров
2023
ru-RU