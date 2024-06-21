Артист Никоненко назвал заказчика антироссийских «шуток» Максима Галкина

83-летний народный артист РСФСР Сергей Никоненко в интервью aif.ru высказался о поведении уехавших из России знаменитостей, в частности, комика Максима Галкина*.

Никоненко считает, что пародист и его жена Алла Пугачева уехали в Израиль с началом СВО, чтобы «спасать свои деньги». Актер отметил, что у пары есть заграничные счета и недвижимость и они боялись их потерять.

Никоненко считает, что комиком движет «коммерческий интерес»

Никоненко считает, что комиком движет не идейная убежденность, а «коммерческий интерес», утверждая, что он «проплачен» не Западом, а олигархами, которым «прижали хвост» в РФ. Он также добавил, что в поведении уехавших знаменитостей прослеживается слаженность и назвал их предателями.

Выступления Галкина были отменены в нескольких странах за русофобию, а в ОАЭ ему выписали штраф.

* Признан иноагентом в РФ